Italbeach campione d'Europa: Spagna battuta 8-5

L'Italia torna campione d'Europa di beach soccer . Gli azzurri del CT Emiliano Del Duca hanno vinto il titolo continentale per la quarta volta nella storia (2005, 2018 e 2023 gli altri successi), battendo in finale 8-5 la Spagna sulla sabbia di Viareggio. Alla beach arena "Matteo Valenti", decisivi i gol di Alessandro Remedi (tripletta), Samuele Sasari, Gianmarco Genovali, Josep Jr, Ovidio Alla e Amir Shalabi. Proprio contro gli iberici, l'Italia aveva vinto l'ultimo titolo europeo nel 2023, ad Alghero. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca, timoniere di questa impresa, firma la sua terza finale vinta (2018, 2023 e 2025) su quattro disputate (2018, 2023, 2024 e 2025).

Gravina: "Orgogliosi di loro"

"Orgoglioso dell'Italbeach - ha detto il presidente Figc, Gabriele Gravina - Due titoli europei in tre anni e tre finali consecutive non sono un caso, ma il frutto di un lavoro costante e di uno sviluppo progressivo. L'Europeo vinto a Viareggio è la prova che il Beach Soccer italiano è una realtà solida, capace di competere con le migliori nazionali del continente. Grazie ai giocatori, allo staff e al CT Del Duca".