Giocatore africano dell'anno 2025, i 10 calciatori finalisti
La CAF (Confederazione Africana di calcio) ha svelato i nomi dei 10 candidati che si contenderanno il titolo di “giocatore africano dell’anno” per il 2025. Tra i finalisti anche Osimhen e Hakimi, dopo il successo in Champions con il Psg. La Serie A è rappresentata da Anguissa, mentre non c'è Lookman, che vinse il premio nel 2024. Ecco i candidati
- MOHAMED SALAH (Egitto/Liverpool)
- SERHOU GUIRASSY (Guinea/Borussia Dortmund)
- ACHRAF HAKIMI (Marocco/Psg)
- ANDRE' FRANK ZAMBO ANGUISSA (Camerun/Napoli)
- FISTON MAYELE (Rep.Dem.Congo/Pyramids)
- DENIS BOUANGA (Gabon/Los Angeles FC)
- VICTOR OSIMHEN (Nigeria/Galatasaray)
- OUSSAMA LAMLIOUI (Marocco/Berkane)
- PAPE MATAR SARR (Senegal/Tottenham)
- ILIMAN NDIAYE (Senegal/Everton)
- SALAH
- GUIRASSY
- HAKIMI
- ANGUISSA
- MAYELE
- BOUANGA
- OSIMHEN
- LAMLIOUI
- SARR
- NDIAYE