La CAF (Confederazione Africana di calcio) ha svelato i nomi dei 10 candidati che si contenderanno il titolo di “giocatore africano dell’anno” per il 2025. Tra i finalisti anche Osimhen e Hakimi, dopo il successo in Champions con il Psg. La Serie A è rappresentata da Anguissa, mentre non c'è Lookman, che vinse il premio nel 2024. Ecco i candidati