Frode sportiva in serie minori, 5 ai domiciliari

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. L'inchiesta riguarda il mondo del calcio e, in particolare, le serie minori. Secondo l’accusa ruolo importante avrebbe avuto un arbitro della sezione di Reggio Calabria

Rigori, spesso inesistenti, concessi per garantire il verificarsi del pronostico "over" alle scommesse, e espulsioni senza una reale motivazione per condizionare il risultato a favore delle squadre più deboli e garantire introiti più elevati. Era questo, secondo la Procura di Reggio Calabria, il modus operandi di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva smantellata oggi dai carabinieri del Comando provinciale reggino e dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Gli investigatori hanno posto agli arresti domiciliari cinque persone, tra le quali, un arbitro già sospeso dagli organi di giustizia sportiva. Le indagini sono iniziate nel gennaio del 2024 dai carabinieri del Nucleo investigativo di Reggio Calabria e proseguite con la partecipazione dei finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, che già investigava con un'altra Procura, e hanno avuto origine da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa a un flusso anomalo discommesse su di un incontro calcistico della categoria Primavera.