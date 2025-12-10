Paul Pogba, il giocatore investe nelle corse di cammelli
Paul Pogba entra nel mondo delle corse di cammelli: il centrocampista ex Juve, oggi al Monaco, è diventato ambasciatore e azionista dell'Al Haboob Camel Racing, primo team professionistico di questo sport, molto popolare in Medio Oriente e con radici che affondano nei secoli
- Da giocatore a investitore nel mondo dei cammelli: è la nuova "veste" di Paul Pogba. Il centrocampista del Monaco è diventato ufficialmente ambiasciatore e azionista del primo team professionistico di questo sport, l'Al Haboob Camel Racing. L'annuncio è arrivato con un video su Instagram: "Nuovo capitolo, stessa energia"
- L'Al-Haboob è il primo team professionistico di corse di cammelli, fondato dagli imprenditori sauditi Safwan Modir e Omar Almaeena. Già affermati nei settori del cinema, della produzione e della finanza, hanno ampliato la loro visione con un nuovo progetto audace: la prima squadra professionistica di corse dei cammelli al mondo regolarmente autorizzata;
- Il team Al-Haboob (il nome deriva dalle tempeste di sabbia del Medio Oriente) ha un chiaro obiettivo: ridefinire come le corse dei cammelli vengono percepite, raccontate e ricordate
- "L’arrivo di Paul Pogba conferisce a questa missione una dimensione globale" si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del team. "Per Al Haboob, il coinvolgimento di Pogba va oltre una semplice sponsorizzazione - prosegue - In qualità di azionista, ha un interesse reale nel futuro della squadra, dalla narrazione e strategia mediatica ai programmi comunitari. Come ambasciatore, diventa un ponte tra culture, presentando le corse dei cammelli a un pubblico che potrebbe scoprirle per la prima volta"
- Intervistato dalla BBC, Pogba ha spiegato la scelta di investire in questo sport: "Ho guardato parecchie gare di cammelli su YouTube e ho passato del tempo a fare ricerche nel mio tempo libero per cercare di capire le tecniche e le strategie. E ciò che mi ha colpito è quanta dedizione ci voglia da parte di tutti i coinvolti. Alla fine, lo sport è sport. Richiede cuore, sacrificio e lavoro di squadra"
- Le corse dei cammelli sono una delle tradizioni più antiche del mondo arabo, con radici che affondano per secoli. I cammelli - soprattutto dromedari - gareggiano su percorsi che possono variare da pochi chilometri fino a oltre 10 km, tutti tracciati nel deserto. La distanza varia in base all'età e la ragazza dei cammelli
- A differenza delle corse di cavalli non ci sono i fantini, sostituiti da dei robot. Sono dei piccoli dispositivi montati sulla sella, controllati a distanza da chi segue la corsa in auto. Da remoto può regolare la postura del robot e l'intensità dei comandi (tra cui la frusta robotizzata)