Paul Pogba, il giocatore investe nelle corse di cammelli

Paul Pogba entra nel mondo delle corse di cammelli: il centrocampista ex Juve, oggi al Monaco, è diventato ambasciatore e azionista dell'Al Haboob Camel Racing, primo team professionistico di questo sport, molto popolare in Medio Oriente e con radici che affondano nei secoli

Paul Pogba entra nel mondo delle corse di cammelli: il centrocampista ex Juve, oggi al Monaco, è...

