Yamal miglior giocatore Under 20 nel 2025 secondo Iffhs, Yildiz è 6°. CLASSIFICA

Nessun dubbio per la 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio', che premia Lamine Yamal per la seconda volta consecutiva come miglior Under 20 dell'anno. Già alle spalle di Dembélé tra i 'big', il campioncino del Barcellona domina la top 10 dove c'è anche lo juventino Kenan Yildiz. Ecco tutti i punteggi e l'albo d'oro

