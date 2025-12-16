Yamal miglior giocatore Under 20 nel 2025 secondo Iffhs, Yildiz è 6°. CLASSIFICA
Nessun dubbio per la 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio', che premia Lamine Yamal per la seconda volta consecutiva come miglior Under 20 dell'anno. Già alle spalle di Dembélé tra i 'big', il campioncino del Barcellona domina la top 10 dove c'è anche lo juventino Kenan Yildiz. Ecco tutti i punteggi e l'albo d'oro
- La Iffhs - la ben nota 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio' - spiega anche i parametri di voto: la classifica è annuale (da gennaio a dicembre), e non relativa alla stagione.
- A votare è una giuria internazionale composta da membri dell'Iffhs (giornalisti sportivi ed esperti di calcio) provenienti da 120 Paesi di tutti i continenti del mondo
- 2021: Pedri (Barcellona)
- 2022: Bellingham (Dortmund)
- 2023: Bellingham (Dortmund)
- 2024: Yamal (Barcellona)
- 2025: Yamal (Barcellona)