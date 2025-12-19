Offerte Sky
Copa Colombia, invasione di campo e scontri tra tifosi in Atl. Nacional-Medellin. Video

colombia

Scontri e incidenti tra tifosi al termine di Independiente Medellin-Atletico Nacional, dopo che i sostenitori di casa hanno invaso il campo a seguito della sconfitta e lanciato oggetti sugli spalti e sul terreno di gioco. Il bilancio è di 59 feriti e diversi arresti

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

L'Atletico Nacional ha conquistato la Copa Colombia, vincendo 1-0 in trasferta la finale di ritorno contro l'Independiente Medellin (l'andata era finita senza gol). Ma a finire agli onori della cronaca non è stato tanto il match, deciso dalla rete di Roman, quanto le violenze che si sono scatenate dentro e fuori lo stadio Girardot di Medellin al triplice fischio dell'arbitro. Dopo la fine della partita, infatti, i tifosi dei padroni di casa hanno abbattuto le barriere di sicurezza per un'invasione di campo e lanciato oggetti sugli spalti e sul terreno di gioco, innescando una serie di scontri con i sostenitori avversari su cui sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Il bilancio totale alla fine è di 59 feriti (tra cui 7 agenti di polizia), tutti con ferite lievi a causa di colpi, contusioni ed effetti di dispositivi pirotecnici, e un numero di arresti e fermi ancora da quantificare.

Sospesa la cerimonia di premiazione

A causa dei disordini, la cerimonia di premiazione dell'Atletico Nacional - all'ottavo trionfo nella competizione, il terzo consecutivo - è stata sospesa e la squadra portata subito negli spogliatoi. Incidenti che hanno, inoltre, avuto ripercussioni anche sul traffico nella zona come riportano i media locali, interrompendo il servizio metropolitana vicino allo stadio.

