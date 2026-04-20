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"Nessuno mi vuole": la battuta del cronista che fa piegare Mourinho dalle risate. VIDEO

benfica
Foto X @Gcosta1603

Siparietto in sala stampa per Josè Mourinho prima del derby di Lisbona vinto dal suo Benfica 2-1 sullo Sporting. Grazie a questo successo la squadra di Mou scavalca i biancoverdi al secondo posto e punta il Porto. Incalzato sul futuro, lo Special One ha tentato di ribaltare la domanda sul cronista, ma è stato spiazzato da una geniale risposta autoironica che lo ha fatto scoppiare in una risata inarrestabile. Guarda il VIDEO

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