Siparietto in sala stampa per Josè Mourinho prima del derby di Lisbona vinto dal suo Benfica 2-1 sullo Sporting. Grazie a questo successo la squadra di Mou scavalca i biancoverdi al secondo posto e punta il Porto. Incalzato sul futuro, lo Special One ha tentato di ribaltare la domanda sul cronista, ma è stato spiazzato da una geniale risposta autoironica che lo ha fatto scoppiare in una risata inarrestabile. Guarda il VIDEO

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT