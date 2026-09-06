Portavoce Fifa: "Infantino si ricandiderà alle elezioni del 2027"

La conferma: "Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà" — ha spiegato il portavoce del massimo organo calcistico mondiale

Il presidente in carica della Fifa, Gianni Infantino, si ricandiderà alle elezioni di marzo 2027, come ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. Infantino — che è a capo della Fifa dal 2016 — è stato sottoposto a pressioni in seguito al fallimento dei suoi piani di vendita di quote delle competizioni Fifa, tra cui i Mondiali, a società di investimento private. "Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà" — ha spiegato il portavoce della stessa Fifa.