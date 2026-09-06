Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Portavoce Fifa: "Infantino si ricandiderà alle elezioni del 2027"

Calcio

La conferma: "Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà" — ha spiegato il portavoce del massimo organo calcistico mondiale

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il presidente in carica della Fifa, Gianni Infantino, si ricandiderà alle elezioni di marzo 2027, come ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. Infantino — che è a capo della Fifa dal 2016 — è stato sottoposto a pressioni in seguito al fallimento dei suoi piani di vendita di quote delle competizioni Fifa, tra cui i Mondiali, a società di investimento private. "Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà" — ha spiegato il portavoce della stessa Fifa. 

Il piano di Infantino e l'ondata di critiche

Il piano di Infantino, il progetto che avrebbe previsto l'ingresso di investitori privati in una società legata ai Mondiali, ha scatenato un'ondata di critiche a livello globale, con la Uefa che ha minacciato di boicottare tutte le competizioni Fifa, compresi i Mondiali. Nonostante questo l'attuale numero uno del calcio mondiale si candiderà nuovamente. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dove vedere Bologna-Sassuolo

guida tv

La sfida della 3^ giornata tra Bologna e Sassuolo si gioca oggi, domenica 6 settembre, alle 18....

Dimarco, lieve distorsione. Col Real può esserci

Serie A

Lieve distorsione al ginocchio sinistro per Federico Dimarco. Domani, lunedì 7 settembre, si...

Bonansea lascia la Juve: giocherà a San Diego

Calcio femminile

La calciatrice si appresta a lasciare la Juventus Women: si trasferirà in prestito al San Diego...

Dove vedere Parma-Monza

guida tv

La partita tra Parma e Monza della 3^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 settembre alle ore...

Dove vedere Frosinone-Venezia

guida tv

La partita tra Frosinone e Venezia della 3^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 settembre...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE