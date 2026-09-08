Primo ko nel campionato dell'Arabia Saudita per Simone Inzaghi. Nella sesta giornata della Saudi Pro League l'Al Hilal ha perso in casa 2-0 contro il Neom. Nella scorsa stagione l'ex allenatore dell'Inter non era riuscito a conquistare il titolo, nonostante l'imbattibilità

Prima sconfitta nel campionato dell'Arabia Saudita per Simone Inzaghi. L'Al Hilal ha perso in casa 2-0 contro il Neom, nonostante il debutto di Martinelli (colpo di mercato, appena arrivato dall'Arsenal). Decidono un autogol di Kalidou Koulibaly al 15' e un gol di Amadou Koné al 45'. Nella prima stagione con Inzaghi in panchina l'Al Hilal non aveva conquistato il titolo in Saudi Pro League, terminando il campionato a -2 dall'Al Nassr. Successo sfumato per colpa dei nove pareggi, che hanno vanificato l'imbattibilità della squadra dell'ex allenatore dell'Inter.