Al Hilal, per Simone Inzaghi prima sconfitta in campionato contro il Neomarabia saudita
Primo ko nel campionato dell'Arabia Saudita per Simone Inzaghi. Nella sesta giornata della Saudi Pro League l'Al Hilal ha perso in casa 2-0 contro il Neom. Nella scorsa stagione l'ex allenatore dell'Inter non era riuscito a conquistare il titolo, nonostante l'imbattibilità
Prima sconfitta nel campionato dell'Arabia Saudita per Simone Inzaghi. L'Al Hilal ha perso in casa 2-0 contro il Neom, nonostante il debutto di Martinelli (colpo di mercato, appena arrivato dall'Arsenal). Decidono un autogol di Kalidou Koulibaly al 15' e un gol di Amadou Koné al 45'. Nella prima stagione con Inzaghi in panchina l'Al Hilal non aveva conquistato il titolo in Saudi Pro League, terminando il campionato a -2 dall'Al Nassr. Successo sfumato per colpa dei nove pareggi, che hanno vanificato l'imbattibilità della squadra dell'ex allenatore dell'Inter.