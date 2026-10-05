Quattro su quattro per le finaliste scudetto della passata stagione. Ma Turmena è l’mvp dello Sky Match di Benevento: Napoli in scia del duo di testa. La Feldi Eboli si ritrova nel derby, il Came Treviso manca per un soffio il tris di successi di fila. Puglia in festa per Capurso e Giovinazzo
Le finaliste scudetto della passata stagione sono le uniche a punteggio pieno, ma la Serie A di futsal non finisce di sorprendere. Il record di gol della quarta giornata, cinquantuno, va a sommarsi ai 122 dei precedenti turni, per un totale di 173, ossia una media di oltre sei reti a partita. Non un piccolo particolare.
Da Torino a Catania passando per Napoli
Al comando della Serie A ci sono sempre L84 Torino e Covei Meta Catania: una s’impone nel big match contro lo Sporting Sala Consilina scappando nel primo tempo e gestendo il vantaggio nella ripresa con l’azzurro Fortini che apre e chiude il 5-1 di Leinì; l’altra annichilisce la Roma. Otto reti e altrettanti marcatori per la cooperativa del gol di Juanra, che tiene anche la porta inviolata per la seconda partita di fila, la terza in quattro giornate. I roster imbattuti, in questo scorcio di regular season, però, sono tre. Il Napoli non lascia scappare le due battistrada, ribalta (5-1) il Benevento nel derby del PalaTedeschi confermandosi come squadra molto propositiva; a tutto il resto pensa Turmena, MVP dello Sky Match.
Il Came Treviso rallenta, la Feldi Eboli riparte
Tanti spunti nella quarta giornata di campionato. Il Came Treviso si porta sul 2-0 a Padova, assapora il terzo successo di fila, ma il 5v4 del Vinumitaly Petrarca è indigesto per i biancazzurri, ripresi dall’uno-due Rafinha-Barbieri nel giro di altrettanti minuti. Il trionfale derby con il Sandro Abate, invece, permette alla Feldi di ripartire: le Volpi di Antonelli scappano via sul 3-0 e tengono sempre a debita distanza i Lupi avellinesi, prima di chiudere con un confortante 7-4. Che stoppa la mini-serie negativa di due sconfitte di fila. Festa doppia in Puglia: il Global Work Capurso del top scorer Dudu Taborda (già a quota sette reti al debutto in Italia) va sotto 1-3 in casa con l’Active Network, ma riesce a ribaltare tutto imponendosi 6-5 e sbloccandosi in campionato; il Defender Giovinazzo prova l’ebbrezza del primo storico successo in Serie A andando a vincere 3-2 a Pomezia grazie a una rete di Baroni a 5” dal suono della sirena. Già, in questa Serie A di futsal le sorprese sono sempre dietro l’angolo.