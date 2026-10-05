Quattro su quattro per le finaliste scudetto della passata stagione. Ma Turmena è l’mvp dello Sky Match di Benevento: Napoli in scia del duo di testa. La Feldi Eboli si ritrova nel derby, il Came Treviso manca per un soffio il tris di successi di fila. Puglia in festa per Capurso e Giovinazzo

Le finaliste scudetto della passata stagione sono le uniche a punteggio pieno, ma la Serie A di futsal non finisce di sorprendere. Il record di gol della quarta giornata, cinquantuno, va a sommarsi ai 122 dei precedenti turni, per un totale di 173, ossia una media di oltre sei reti a partita . Non un piccolo particolare.

Da Torino a Catania passando per Napoli

Al comando della Serie A ci sono sempre L84 Torino e Covei Meta Catania: una s’impone nel big match contro lo Sporting Sala Consilina scappando nel primo tempo e gestendo il vantaggio nella ripresa con l’azzurro Fortini che apre e chiude il 5-1 di Leinì; l’altra annichilisce la Roma. Otto reti e altrettanti marcatori per la cooperativa del gol di Juanra, che tiene anche la porta inviolata per la seconda partita di fila, la terza in quattro giornate. I roster imbattuti, in questo scorcio di regular season, però, sono tre. Il Napoli non lascia scappare le due battistrada, ribalta (5-1) il Benevento nel derby del PalaTedeschi confermandosi come squadra molto propositiva; a tutto il resto pensa Turmena, MVP dello Sky Match.