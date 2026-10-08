Juventus, la probabile formazione contro il Cagliari: le ultime news
Il campionato della Juve riparte da Cagliari. Durante la giornata di giovedì 8 ottobre, Alajbegovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumì, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso
- A tre giorni dalla trasferta di Cagliari, Spalletti fa la conta dei ritorni alla Continassa. Oggi è stato il turno di Nico Gonzalez, dedicatosi a un programma personalizzato. Si è invece allenato in gruppo Kerim Alajbegovic: in Bosnia-Svezia era uscito dolorante dal campo, ma solo per un problema di crampi. Tornerà solo domani Jhon Lucumì: per questa ragione Spalletti è pronto a dare una chance a Kelly
- Alajbegovic-Gonzalez: entrambi sono reduci da un buon momento in maglia bianconera. Il primo è favorito, ha giocato gli ultimi 4 incontri da titolare trovando il primo gol in Italia in Europa League contro il NEC. Il secondo è stato uno dei più in palla prima della sosta con tanto di reti a NEC e Parma. Si giocano il posto a sinistra dietro la punta
- Sarr-Koopmeiners: entrambi sono reduci dagli impegni con le proprie nazionali, con l'olandese andato anche in gol. Il senegalese resta però in vantaggio per sostituire l'infortunato Locatelli in mediana
- Vicario (Italia) - 0 minuti
- Alajbegovic (Bosnia) - 267 minuti, 1 GOL
- Celik (Turchia) - 360 minuti
- Zhegrova (Kosovo) - 131 minuti, 1 GOL
- Conceiçao (Portogallo) - 141 minuti, 1 ESPULSIONE
- Douglas Luiz (Brasile) - 73 minuti
- Kalulu (Francia) - 180 minuti
- Koopmeiners (Olanda) - 90 minuti, 1 GOL
- Lucumí (Colombia) - 161 minuti
- González (Argentina) - 86 minuti
- Sarr (Senegal) - 63 minuti
- Nick Woltemade (Germania) - 104 minuti
- Portiere: VICARIO
- Terzino destro: KALULU
- Difensore centrale: BREMER
- Difensore centrale: KELLY
- Terzino sinistro: CAMBIASO
- Centrocampista centrale: DOUGLAS LUIZ
- Centrocampista centrale: KOOPMEINERS/SARR
- Ala destra: ZHEGROVA
- Trequartista: MCKENNIE
- Ala sinistra: ALAJBEGOVIC/GONZALEZ
- Centravanti: KOLO MUANI