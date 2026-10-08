Il campionato della Juve riparte da Cagliari. Durante la giornata di giovedì 8 ottobre, Alajbegovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumì, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso

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