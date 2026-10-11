Sempre lui, sempre Messi. Dopo l'emozionante addio con l'Argentina, Leo torna protagonista anche con l'Inter Miami con una doppietta nel 4-0 contro il DC United. La seconda rete è una perla: doppia sterzata tra tre avversari prima del sinistro angolato. E gli altri due gol portano la firma di Luis Suarez... Una notte in cui è sembrato di rivedere la coppia dei tempi del Barcellona. Guarda qui sotto il VIDEO delle rete numero 934 di Leo