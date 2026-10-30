Pallone d'Oro, la classifica con i voti: Kane batte Mbappé di 28 punti
France Football ha svelato i punteggi esatti della classifica dell'ultimo Pallone d'Oro. La lotta tra Harry Kane e Kylian Mbappé è stata serratissima: l'attaccante inglese ha preceduto il collega francese di appena 28 punti. Più staccato Lamine Yamal. Non c'era un divario così risicato tra il primo e il secondo posto dal 2019. Di seguito, la top 10 dell'ultimo premio nel dettaglio
- 1055 punti
- 1027 punti
- 881 punti
- 726 punti
- 612 punti
- 541 punti
- 418 punti
- 378 punti
- 296 punti
- 201 punti
- 1966: Charlton vincitore per 1 punto
- Bobby Charlton: 81 punti
- Eusebio: 80 punti
- 1972: Beckenbauer vincitore per 2 punti
- Franz Beckenbauer: 81 punti
- Gerd Muller: 79 punti
- Gunter Netzer: 79 punti
- 1977: Simonsen vincitore per 3 punti
- Allan Simonsen: 74 punti
- Kevin Keegan: 71 punti
- Michel Platini: 70 punti
- 1996: Sammer vincitore per 1 punto
- Matthias Sammer: 144 punti
- Ronaldo Nazario: 143 punti
- 2019: Messi vincitore per 7 punti
- Lionel Messi: 686 punti
- Virgil van Dijk: 679 punti