 Pallone d'Oro 2026, classifica numero voti: di quanti punti Kane ha battuto Mbappé | Sky Sport
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Pallone d'Oro, la classifica con i voti: Kane batte Mbappé di 28 punti

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France Football ha svelato i punteggi esatti della classifica dell'ultimo Pallone d'Oro. La lotta tra Harry Kane e Kylian Mbappé è stata serratissima: l'attaccante inglese ha preceduto il collega francese di appena 28 punti. Più staccato Lamine Yamal. Non c'era un divario così risicato tra il primo e il secondo posto dal 2019. Di seguito, la top 10 dell'ultimo premio nel dettaglio

LA CLASSIFICA COMPLETA DEI PRIMI 30 POSTI

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Pallone d'Oro: Kane batte Mbappé di 28 punti

I RISULTATI

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