Nessun italiano né giocatore della Serie A è in corsa tra i 26 candidati alla top 11 della Federazione internazionale dei calciatori professionisti. A farne parte invece ritroviamo Messi e Cristiano Ronaldo. La shortlist è stata stabilita da quasi 20mila giocatori in tutto il mondo. I vincitori saranno annunciati il prossimo 9 novembre

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