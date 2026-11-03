FIFPro, i giocatori candidati per la top 11 2026: ci sono Messi e CR7, no Serie A e Italia
Nessun italiano né giocatore della Serie A è in corsa tra i 26 candidati alla top 11 della Federazione internazionale dei calciatori professionisti. A farne parte invece ritroviamo Messi e Cristiano Ronaldo. La shortlist è stata stabilita da quasi 20mila giocatori in tutto il mondo. I vincitori saranno annunciati il prossimo 9 novembre
- La prima edizione risale al 2005. Ad assegnare il premio è la FIFPro - la Federazione internazionale dei calciatori professionisti - e infatti a votare sono solo i giocatori: 19.806 in tutto il mondo. Le prestazioni valutate sono quelle della stagione 2025/26 (Mondiali compresi). Verranno eletti il portiere, i tre difensori, i tre centrocampisti e i tre attaccanti che hanno ricevuto il maggior numero di voti. L'ultimo posto sarà assegnato al giocatore di movimento rimanente con il secondo numero più alto di voti.
- THIBAUT COURTOIS (Real Madrid, Belgio)
- EMILIANO MARTINEZ (Chelsea, Argentina)
- DAVID RAYA (Arsenal, Spagna)
- PAU CUBARSI (Barcellona, Spagna)
- MARC CUCURELLA (Real Madrid, Spagna)
- VIRGIL VAN DIJK (Liverpool, Olanda)
- GABRIEL (Arsenal, Brasile)
- ACHRAF HAKIMI (Psg, Marocco)
- NUNO MENDES (Psg, Portogallo)
- WILLIAM SALIBA (Arsenal, Francia)
- DAYOT UPAMECANO (Bayern Monaco, Francia)
- JUDE BELLINGHAM (Real Madrid, Inghilterra)
- BRUNO FERNANDES (Manchester United, Portogallo)
- ENZO FERNANDEZ (Manchester City, Argentina)
- PEDRI (Barcellona, Spagna)
- DECLAN RICE (Arsenal, Inghilterra)
- RODRI (Barcellona, Spagna)
- VITINHA (Psg, Portogallo)
- ERLING HAALAND (Manchester City, Norvegia)
- HARRY KANE (Bayern Monaco, Inghilterra)
- KHVICHA KVARATSKHELIA (Psg, Georgia)
- KYLIAN MBAPPÉ (Psg, Francia)
- LIONEL MESSI (Inter Miami, Argentina)
- MICHAEL OLISE (Bayern Monaco, Francia)
- CRISTIANO RONALDO (Al-Nassr, Portogallo)
- LAMINE YAMAL (Barcellona, Spagna)
- DONNARUMMA (City)
- HAKIMI (Psg), VAN DIJK (Liverpool), MENDES (Psg)
- PALMER (Chelsea), BELLINGHAM (Real), PEDRI (Barcellona), VITINHA (Psg)
- YAMAL (Barcellona), MBAPPÉ (Real), DEMBÉLÉ (Psg)