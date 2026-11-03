 FIFPro World Top 11 2026, i giocatori candidati: Serie A e Italia assenti | Sky Sport
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FIFPro, i giocatori candidati per la top 11 2026: ci sono Messi e CR7, no Serie A e Italia

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Nessun italiano né giocatore della Serie A è in corsa tra i 26 candidati alla top 11 della Federazione internazionale dei calciatori professionisti. A farne parte invece ritroviamo Messi e Cristiano Ronaldo. La shortlist è stata stabilita da quasi 20mila giocatori in tutto il mondo. I vincitori saranno annunciati il prossimo 9 novembre

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