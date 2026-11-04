Ufficiale la lista dei 25 convocati degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino per i quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti, in programma il 14 e il 17 novembre. Due i giocatori che arrivano dalla Serie A: il rossonero Christian Pulisic e il bianconero Weston McKennie, convocato nonostante l'affaticamento muscolare che gli farà saltare Az-Juventus, sfida di Europa League in programma giovedì 5 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW

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