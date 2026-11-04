Usa, i convocati di Pochettino contro Haiti: ci sono McKennie e Pulisicl'elenco
Ufficiale la lista dei 25 convocati degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino per i quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti, in programma il 14 e il 17 novembre. Due i giocatori che arrivano dalla Serie A: il rossonero Christian Pulisic e il bianconero Weston McKennie, convocato nonostante l'affaticamento muscolare che gli farà saltare Az-Juventus, sfida di Europa League in programma giovedì 5 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW
Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati in vista dei quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti. Dalla Serie A chiamati l'attaccante del Milan Pulisic e il centrocampista della Juventus McKennie nonostante qualche acciacco dopo la partita contro il Napoli: lo statunitense salterà per affaticamento muscolare la partita contro l'Az in Europa League (in diretta giovedì 5 novembre alle 21 su Sky e in streaming su NOW)
I convocati di Pochettino
Portieri: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN), Brian Schwake (Nashville SC)
Difensori: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
Centrocampisti: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York), Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)