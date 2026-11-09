 FIFPro World, i giocatori della top 11 2026: da David Raya a Messi | Sky Sport
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FIFPro World 11 2026, escluso Kane: per la prima volta non c'è il Pallone d'Oro

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La Federazione internazionale dei calciatori professionisti ha stilato la top 11 del 2026. C'è tanta Spagna campione del mondo (è la nazione con più presenze nella storia del premio) oltre a Messi, che torna dopo due anni di assenza. Tra i grandi esclusi ci sono invece Kane (il primo a vincere il Pallone d'Oro senza venire incluso nella top 11) e Ronaldo. Assenti giocatori italiani o della Serie A. Ecco chi è stato incluso nella formazione

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