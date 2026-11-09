FIFPro World 11 2026, escluso Kane: per la prima volta non c'è il Pallone d'Oro
La Federazione internazionale dei calciatori professionisti ha stilato la top 11 del 2026. C'è tanta Spagna campione del mondo (è la nazione con più presenze nella storia del premio) oltre a Messi, che torna dopo due anni di assenza. Tra i grandi esclusi ci sono invece Kane (il primo a vincere il Pallone d'Oro senza venire incluso nella top 11) e Ronaldo. Assenti giocatori italiani o della Serie A. Ecco chi è stato incluso nella formazione
- Oltre 26 mila calciatori provenienti da 75 Paesi hanno votato in merito alle prestazioni dal 4 agosto 2025 e il 19 luglio 2026 dei giocatori con almeno 30 partite ufficiali
- Si potevano votare 3 protagonisti nei 4 ruoli: 1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. L'11° posto è andato al giocatore di movimento con il punteggio più alto in classifica
- Nato nel 2005, è l'unico premio calcistico globale assegnato esclusivamente dai giocatori professionisti
- DAVID RAYA (Arsenal, Spagna)
- Ha ricevuto 10.278 voti, risultando il giocatore più votato con una quota del 52%
- Prima apparizione per lui
- PAU CUBARSI' (Barcellona, Spagna)
- Prima apparizione per lui
- ACHRAF HAKIMI (Psg, Marocco)
- NUNO MENDES (Psg, Portogallo)
- JUDE BELLINGHAM (Real Madrid, Inghilterra)
- RODRI (Manchester City/Barcellona, Spagna)
- VITINHA (Psg, Portogallo)
- ERLING HAALAND (Manchester City, Norvegia)
- KYLIAN MBAPPE' (Real Madrid, Francia)
- Ha ricevuto 9.105 voti, più di qualsiasi altro giocatore di movimento
- LIONEL MESSI (Inter Miami, Argentina)
- Torna a far parte del World 11 per la prima volta dal 2023, portando a 18 il suo record di apparizioni
- LAMINE YAMAL (Barcellona, Spagna)
- Già presente nella squadra del 2025, diventa il primo giocatore con due apparizioni prima dei 20 anni
- David Raya (Arsenal, Spagna)
- Pau Cubarsí (Barcellona, Spagna)
- Achraf Hakimi (Psg, Marocco)
- Nuno Mendes (Psg, Portogallo)
- Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)
- Rodri (Manchester City/Barcellona, Spagna)
- Vitinha (Psg, Portogallo)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)