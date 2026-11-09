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Golden Boy 2026 a Pau Cubarsí: tutti i vincitori e i premi assegnati

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Pau Cubarsí si aggiudica il Golden Boy 2026 davanti a Yan Diomande e Warren Zaire-Emery. Honest Ahanor è stato eletto miglior giovane italiano, mentre Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore. La Golden Girl è Felicia Schroder, con Giulia Galli come migliore azzurra. Tutti i premi assegnati

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Golden Boy, vince Pau Cubarsí: tutti i premi

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Pau Cubarsí si aggiudica il Golden Boy 2026 davanti a Yan Diomande e Warren Zaire-Emery....

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