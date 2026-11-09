Golden Boy 2026 a Pau Cubarsí: tutti i vincitori e i premi assegnati
Pau Cubarsí si aggiudica il Golden Boy 2026 davanti a Yan Diomande e Warren Zaire-Emery. Honest Ahanor è stato eletto miglior giovane italiano, mentre Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore. La Golden Girl è Felicia Schroder, con Giulia Galli come migliore azzurra. Tutti i premi assegnati
- Istituito nel 2003 dal giornalista Massimo Franchi, premia il miglior calciatore Under 21 tesserato per un club europeo
- Il percorso parte a maggio con 100 candidati e si restringe a ottobre ai 25 finalisti
- Il vincitore viene eletto da 50 giornalisti: ognuno esprime 5 preferenze (10 punti al primo, 7 al secondo, 5 al terzo, 3 al quarto e 1 al quinto)
- Il Board of Legends (con campioni come Costacurta, Nedved, Shevchenko e Fabregas) assegna altri riconoscimenti speciali, tra cui Best Italian Golden Boy, Golden Player e Golden Girl
- Il 19enne di Barcellona e Spagna, con cui ha vinto il Mondiale 2026 venendo eletto miglior giovane, ha ottenuto 475 punti su un massimo di 500
- Secondo Yan Diomande del Real Madrid, terzo Warren Zaire-Emery del Psg
- Cubarsí è il secondo difensore a vincere dopo Matthijs de Ligt nel 2018 e il quinto giocatore del Barcellona dopo Leo Messi, Pedri, Gavi e Lamine Yamal (che per regolamento non può essere rieletto anche se rientra nei limiti d'età). Nessun altro club europeo ne vanta tanti quanti i blaugrana
- Honest Ahanor (Crystal Palace)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Felicia Schroder (Real Madrid)
- Giulia Galli (Barcellona)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Joan Laporta (Barcellona)
- Andrea Berta (Arsenal)
- Jorge Mendes