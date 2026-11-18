La L84 Torino non va oltre l’1-1 nel recupero infrasettimanale di Orte contro l’Active Network, aggancia un Napoli non più imbattuto al secondo posto, ma entrambe sono a -7 dalla vetta. Came Treviso show, bene Benevento e Vinumitaly Petrarca

Il pari nel recupero infrasettimanale di una L84 Torino fermata sull’1-1 a Orte dall’Active Network Viterbo conferma il trend di questa prima parte di Serie A di futsal. Tanto equilibrio e risultati sorprendenti, gol a raffica (sempre una media di 6 reti a partita), ma anche una capolista in fuga: la Covei Meta Catania Bricocity. Sì, perché il pari nel recupero permette ai campioni d’Italia di agganciare un Napoli non più imbattuto al secondo posto, ma ora sono sette le lunghezze dalla vetta da recuperare per verdeneri e azzurri.

Percorso netto A differenza degli altri competitor, la Covei Meta Catania Bricocity non sta sbagliando nulla: anche nell’ultimo turno di campionato, l’eloquente 6-0 con altrettanti marcatori differenti in terra pugliese conferma lo stato di forma dei rossazzurri. Che continuano nel loro percorso netto (8 gare altrettanti successi), segnando con una facilità disarmante e incassando poco o nulla: sono già quattro i clean sheet per la squadra di Juanra in otto giornate. Andamento lento Dietro si va con il freno a mano tirato. Ha dell’incredibile la (prima) sconfitta di un Napoli sempre a segno peraltro al PalaVesuvio: la squadra di Ciccio Angelini va sotto 0-3 dopo neanche 8’ e chiude la prima frazione sul 2-4, ma nella ripresa riesce a capovolgere il risultato; eppure, avanti 6-4, si scioglie come neve al sole davanti agli indiavolati biancazzurri, capaci di imporsi 9-6. Non è il miglior momento neanche per lo Sporting Sala Consilina: il 2-2 interno (per di più sofferto) contro l’Active sa di brodino per quei Draghi che non vincono da più di un mese.