Antonio Conte si è raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. Tanti aneddoti con protagonisti grandi campioni, da Pirlo a Buffon, ma anche considerazioni più generali sul calcio: "Essere aziendalisti significa lavorare affinché un'azienda raggiunga risultati: io sono un aziendalista, ma non uno yes man". E sull'eredità che lascia alle squadre: "Quando arrivai all'Inter, Appiano era un disastro. Chi è venuto dopo di me ha trovato un gioiello" CONTE: "IL CERCHIO CON LA JUVE SI CHIUDERÀ"

"Credo che la capacità di valorizzare i giocatori e di aumentare il valore della rosa non mi venga riconosciuta abbastanza. Sentire le parole di un giocatore come McTominay, che ha detto che gli ho cambiato il modo di giocare a calcio, mi ripaga rispetto a tante cose che sento spesso. Ascolto allenatori definirsi o essere definiti aziendalisti, ma cosa vuol dire? Per me essere aziendalista significa porsi degli obiettivi e lavorare per raggiungerli, rapportandosi con i responsabili. Se ci si rende conto che vengono perseguite strategie sbagliate, bisogna farlo notare. Chi asseconda soltanto la società è uno yes man e io non lo sono". Antonio Conte ha raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio la sua visione del ruolo di allenatore e molto altro.

La legge Pirlo Conte si è soffermato molto sull'importanza di gestire lo spogliatoio, facendo sentire tutti i giocatori uguali dal punto di vista comportamentale: "Una volta Pirlo, dopo essere stato sostituito, non si fermò in panchina e andò dritto negli spogliatoi. Non me ne accorsi e quando in conferenza mi fecero la domanda a riguardo risposi ringraziando Andrea, dicendo che mi aveva dato modo di istituire la Legge Pirlo e che ne sarebbe stato orgoglioso visto che portava il suo nome. Tutti quelli che venivano sostituiti, salvo infortuni seri, si sarebbero dovuti fermare in panchina. Così affronti un problema senza nasconderlo e mandi un segnale a tutti". tennis Atp Finals, a Torino c'è anche Conte. VIDEO

Il rientro di Buffon da Torino a Bardonecchia Già prima dell'episodio con Pirlo, Conte aveva dimostrato di non fare sconti a nessuno: "Durante un ritiro, prendemmo subito gol nella prima amichevole da una rappresentativa locale messa in piedi per l'occasione. Vincemmo 20-1, ma alla seconda partita subimmo di nuovo gol all'inizio, perciò alla fine volevo parlare alla squadra per dare un segnale. Visto che avevo dato due giorni liberi prima della partenza per l'America, all'intervallo Buffon, essendo stato sostituito, era già rientrato a Torino in macchina. Ho chiesto di chiamarlo per tornare a Bardonecchia, dove eravamo. Gigi è tornato scusandosi, ma lui non sapeva quello che volevo fare e non aveva colpe, come tutti i compagni ascoltò il mio discorso finale. La squadra però in questi casi capisce come ti comporti, che tratti un giocatore del calibro di Buffon come tutti gli altri".

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