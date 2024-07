C'è anche la Turchia ai quarti di finale dell'Europeo, traguardo da applausi per la squadra allenata dallo scorso settembre da Vincenzo Montella. È l'unico CT italiano ancora in corsa all'Europeo, ma solo l'ultimo che ha allenato una Nazionale straniera nei grandi tornei internazionali. Come erano andati in passato? C'è chi ha vinto una coppa e ne ha sfiorata un'altra…

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT