Belgio, Nainggolan out per motivi personali

Radja Nainggolan, centrocampista belga e della Nazionale, non era presente all'allenamento di rifinitura della sua nazionale in vista dell'amichevole del 27 marzo contro l'Arabia Saudita. Nessun caso, nessun problema fisico: il giocatore ha avuto l'ok per lasciare il gruppo per motivi personali, legati alle condizioni serie di un parente. Il ct Martinez, in conferenza stampa, nel pomeriggio aveva già annunciato l'impiego del 'Ninja' nel primo test di questo 2018: "Domani sarà una buona occasione per vedere in campo Radja, come per tutti gli altri. Sarà sicuramente coinvolto nel match. Ogni gara mi dà indicazioni per la scelte dei 23 da portare al Mondiale. Ma non basta una sola partita, non ci dimentichiamo di chi è stato decisivo per la qualificazione".