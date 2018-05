Contratto firmato a marzo, esordio fissato per sabato, quando Lamberto Boranga difenderà i pali della Marottese nel campionato di terza categoria marchigiana. Nulla di strano fin qui, se non che il portiere ex Perugia e Fiorentina è un classe ’42 e, lo scorso 30 ottobre, ha compiuto ben 75 anni. Smettere? Nemmeno per sogno, anzi. La sua passione per il calcio e per l’atletica leggera spingono sempre più in là il ritiro che, a tre quarti di secolo, pare ancora lontano. Boranga scenderà dunque in campo al Comunale di Marotta contro il Villa Ceccolini di Pesaro, match valido per il girone B di Terza Categoria marchigiana. Una gara importante per la Marottese, che punta dritta alla promozione in Seconda, dove ci sarebbe anche un posto per Boranga. "Un portiere della sua esperienza ci fa comodo – le parole dell'allenatore Ceccarani - in allenamento ha una reattività da ventenne".