Come si svolgerà il torneo?

Le 24 squadre si affronteranno in otto gruppi da tre, dove solo la prima avanzerà nei quarti di finale a eliminazione diretta dove, in caso di parità dopo i 90’, si procederà immediatamente ai calci di rigore. La cadenza, come detto, sarà ogni quattro anni, partendo dal 2021, anche se un’approvazione ufficiale della competizione potrebbe ulteriormente anticipare il suo inizio. Il torneo durerà in tutto 18 giorni: 2 le partite minime per ogni club, 5 quelle massime. Un progetto volto a conciliare impegni non troppo stressanti a fine stagione (il periodo sarà 10-28 giugno) e a portare molti introiti ai club anche con la sola partecipazione.

Dove si svolgerà il torneo?

Tra i più interessati ad ospitare la prima storica edizione spicca il nome della Cina. Ma nulla è ancora certo.

Quanti soldi vale il Mondiale?

La vera rivoluzione della competizione potrebbe essere però proprio negli introiti, ricchissimi, a guardare le prime cifre possibili. I vari investitori saranno infatti pronti a sborsare ben 12 miliardi di dollari per le prime quattro edizioni (2021, 2025, 2029, 2033), e - va da sé - ogni singola edizione varrebbe addirittura 3 miliardi. La Fifa non vuole profitti, e terrà nel proprio portafoglio solo un centinaio di milioni per coprire le spese.