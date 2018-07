Tirzan, Donato e Franco. La triade perfetta di Diego Abatantuono. Lorenzo il Magnifico e la sua Fiorentina. Ma anche Paolo Villaggio, e quell’amore per la Samp che lo mette nei guai con dei poco raccomandabili hooligan londinesi. Enzo Salvi e il culto di Francesco Totti. Il Napoli con Vincenzo Salemme e anche la Formula 1, perché come diceva Guido “il Dogui” Nicheli: “Via della Spiga-hotel Cristallo di Cortina: 2 ore 54 minuti e 27 secondi, Alboreto is nothing”. Se n’è andato a 67 anni Carlo Vanzina. Dopo aver raccontato la vita degli italiani. Con un’aria nostalgica. Trovando sempre il lato comico delle cose. Spassoso. Le vacanze e le loro storie. E il calcio, che - volenti o nolenti - fa parte della vita di questo Paese. Una passione, un culto. Forse qualcosa di ancora più grande. Carlo Vanzina non c’è più, ma i suoi film vivranno per sempre, merito del miracolo del cinema. Qualcosa come 60 pellicole in 40 anni di carriera. Dal primo grande successo con Sapore di mare del 1983 all’ultimo film del 2017, Caccia al tesoro. Con un dream team di maestri come Mario Monicelli il padre Steno, Totò a Tognazzi, Carlo ha messo in scena l’Italia, sul grande schermo, con versatilità e passione. Lui che voleva fare il critico cinematografico ma è diventato regista. Spaziando nei generi e tornando spesso lì, sul pallone. Legato col fratello Enrico, sceneggiatore e produttore, come da un’amore profondo per il calcio e per la Roma, la sua altra grande passione insieme al cinema.