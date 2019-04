La prima lista fu nel 1999, quando il Time decise di elencare le cento persone più influenti del XX secolo. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, i Beatles, Bob Dylan, Albert Einstein, Muhammad Ali e i tanti altri che la storia del Novecento l'hanno scritta. Poi dal 2004 la svolta, una lista annuale: le cento personalità più influenti che, nel bene o nel male, hanno segnato un'epoca, o anche solo 365 giorni. Nel 2019, giunta alla sua sedicesima edizione, la celebre rivista con sede a New York ha nuovamente stilato cento nomi suddivisi nelle ormai classiche cinque categorie: pionieri, artisti, leader, icone e titani. Come scrive lo stesso Time un "mix unico che abbraccia governo, affari, intrattenimento, salute, sport e scienza". Tra loro, per l'appunto, anche sette personaggi (più uno) legati al mondo dello sport.

2019: chi c'è

I nomi sono quelli di Mohamed Salah, Alex Morgan, LeBron James, Tiger Woods, Caster Semenya, Naomi Osaka, Ninja e Dwayne Johnson, il fu "The Rock" del mondo della WWE. Per ognuno (di tutti e cento) una presentazione speciale scritta da un'altrettanto celebre personalità contemporanea. E se l'ex wrestler spicca nella categoria "artisti" per la sua nuova e lanciatissima carriera sul grande schermo, gli altri sportivi si dividono tra "pioneers", "titans" e "icons". Icona è, per l'appunto, Caster Semenya, campionessa olimpica degli 800 metri piani. Tra i pionieri compare invece il campione degli eSport, il mondo dei videogiocatori professionisti, Ninja; e la tennista Naomi Osaka, attualmente al primo posto della classifica WTA. Tra i "titans" ecco invece il redivivo Tiger Woods, di nuovo campione di un major undici anni dopo l'ultima volta ad Augusta; e LeBron James, stella non solo sul parquet NBA ma protagonista anche fuori dal campo con la sua "I Promise School" inaugurata lo scorso luglio. Infine spazio al calcio: Alex Morgan è superstar e simbolo del pallone al femminile, e nei prossimi Mondiali 2019 lotterà per la riconferma dell'oro per la nazionale Usa. Mohamed Salah è, invece, l'uomo che ha rifatto grande il Liverpool e portato al Mondiale il suo Egitto. Per Momo un posto speciale come uomo copertina della sua categoria.