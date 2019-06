Le novità di Fifa 20: ecco la modalità da strada Volta

Tra le aree individuate per il miglioramento ci sono i sistemi delle difese e una maggiore coerenza nei giocatori apportata dagli sviluppatori: si va dai riflessi meno da "supereroi" dei portieri alle differenze nei passaggi a seconda della posizione del corpo e della pressione avversaria. Perfino la condizione metereologica avrà un effetto consistente dai giocatori ai tiri in porta. Tante le icone presenti nell’edizione 19, saranno ancora di più nel nuovo titolo con nomi da Totti a Zidane fino a Pirlo che potrebbero allargare la rosa dei fuoriclasse del passato. Si attendono progressi pure in materia di realtà virtuale e un numero maggiore di stadi disponibili oltre alla verosimile apertura verso il Var (da capire come eventualmente verrà introdotto), sicuramente invece non ci sarà la modalità Viaggio rimpiazzata da Volta. Dopo undici anni di attesa, infatti, Fifa ripropone la possibilità di giocare in versione Street: ci si potrà divertire su tetti, sottopassaggi e gabbie e non solo in diverse parti del mondo. Sarà possibile personalizzare i propri giocatori e sfidarsi tre contro tre, quattro contro quattro o cinque contro cinque nella modalità storia. Un ritorno al passato quindi per Fifa 20 che, ad inizio millennio, premiava Ronaldinho proprio in Fifa Street. Torna il calcio da strada e troverà spazio all’interno di Fifa 20 dove si attende di scoprire quali saranno i campi disponibili: nei tre precedenti capitoli si spaziava dal sottopassaggio a San Paolo al cantiere navale di Liverpool. Sicuramente ci saranno un sottopassaggio ad Amsterdam, una gabbia a Londra e un tetto in Giappone. Sarà possibile personalizzare il proprio avatar di gioco maschile o femminile tra vestiti e acconciature, tatuaggi ed esultanze speciali. E non mancherà nemmeno l’online: il Volta League avrà promozioni e retrocessioni, mentre il Volta World renderà possibile comporre il proprio team con i migliori calciatori al mondo.