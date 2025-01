De Rossi diventa proprietario dell'Ostiamare

Nuova avventura per Daniele De Rossi, anche se in una veste diversa. L'ex capitano e allenatore della Roma è diventato proprietario dell'Ostiamare, società di Serie D di Ostia, dove De Rossi è nato e ha mosso i primi passi da calciatore. Si impegnerà nella riqualificazione dell'impianto "Anco Marzio", chiuso per inagibilità

Daniele De Rossi è il nuovo proprietario e sarà il prossimo presidente dell'Ostiamare , società calcistica militante in Serie D, dove attualmente è al 14° posto nel girone E. Un vero e proprio ritorno alle origini : l'ex capitano e tecnico giallorosso ha mosso i primi passi della sua carriera all'Ostiamare e nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio ha sottoscritto l'acquisizione delle quote della società dal proprietario ed ex presidente Roberto Di Paolo . Nativo di Ostia, De Rossi ha deciso di investire per assicurare un futuro al club e alla comunità locale. Lo scorso agosto, quando era ancora allenatore della Roma, De Rossi aveva ricevuto proprio una maglia del club in occasione di un allenamento congiunto tra le due squadre. Tra le questioni sul tavolo c'è quella della riqualificazione dell'impianto sportivo "Anco Marzio", chiuso per inagibilità.

Onorato: "De Rossi garantirà un ammodernamento dell'impianto"

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, ha commentato così la notizia: "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell'avvenuto acquisto da parte della società controllata da Daniele De Rossi. Abbiamo lavorato molto a questa soluzione e siamo orgogliosi di essere arrivati a questa svolta. Oggi scriviamo una nuova pagina per l'Ostiamare e tutto il territorio del X Municipio, dove l'impianto Anco Marzio e il club rappresentano un punto di riferimento a livello sportivo e sociale per migliaia di famiglie. Con De Rossi abbiamo condiviso lo stesso approccio, non esistono scorciatoie alla legalità. Daremo a lui e al suo staff tutto il supporto amministrativo del caso, come facciamo con tutti i concessionari degli impianti comunali, per superare le criticità del centro sportivo. Ringrazio Daniele che, con nuovi ingenti investimenti, garantirà all'Ostiamare un importante ammodernamento dell'impianto sportivo, un futuro roseo per la prima squadra e per la formazione dei ragazzi".