Restiamo in tema di allenatori italiani: curiosa la vicenda che lega il Trap e Allegri, dato che i due si sono solo sfiorati per pochi mesi. Nell'estate 1995 Trapattoni approda sulla panchina del Cagliari, club in cui gioca l'attuale allenatore della Juve. Che però a fine ottobre, senza nemmeno una presenza in rossoblu in quella stagione, decide di seguire il suo maestro Galeone e va al Perugia