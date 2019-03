C'è una generazione che davanti alla parola trap declina l'articolo al femminile: "la trap", intesa come musica. Impensabile sino a dieci anni fa, visto che per almeno mezzo secolo in Italia è esistito solo "il Trap". Giovanni Trapattoni, il più vincente fra gli allenatori almeno per numero di trofei conquistati, compie ottant'anni e Sky Sport 24 prova a raccontarlo proprio a quella generazione che non lo ha conosciuto né in campo né in panchina.

Personaggio unico e universale, capace di farsi amare in modo trasversale. Uomo curioso, che ha saputo togliersi di dosso l'etichetta old style e rinnovarsi sperimentando, esplorando e vincendo anche all'estero.

Per spiegare Trapattoni ai giovani abbiamo dovuto usare il linguaggio dei giovani. Più che descritto, il Trap viene cantato, grazie all'aiuto di Shade e Roofio, protagonisti della scena musicale rap, che si sono divertiti a scrivere con noi il primo pezzo trap sul Trap.

E oltre ai professionisti della musica, il ritratto del Trap viene disegnato da professionisti del calcio, quelli che sono stati allenati da lui alla Juventus, all'Inter o in Nazionale, come Del Piero, Conte e Bergomi.