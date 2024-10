Totti non sarebbe l'unico calciatore a decidere di tornare in campo dopo l'addio annunciato. Un esempio recente è Arjen Robben. Nel 2019 l’attaccante olandese decise di chiudere la sua storia con il calcio all'età di 35 anni. Nella sua carriera aveva giocato nel Chelsea, nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, dove sempre con la sua numero 10 sulle spalle ha vinto otto campionati tedeschi e una Champions League, nella stagione 2012/13. Dopo 16 anni e 155 giorni, Arjen Robben nel 2020, a meno di un anno dall'addio, è tornato a giocare in Eredivisie con il Groningen, club con cui aveva iniziato la carriera, ma il suo ritorno non è stato uno dei migliori. Il ritorno di Robben non è andato però come previsto. Dopo soli 28 minuti dal suo secondo debutto contro un'altra delle sue ex squadre, il PSV, l'olandese è stato costretto a lasciare in campo per un infortunio che lo avrebbe tenuto ai box per quasi sette mesi. E' riuscito a riprendersi per il finale di stagione con qualche apparizione prima di dare l'addio definitivo al calcio.