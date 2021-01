1/15

150 gol in 307 partite nei top-5 campionati europei. E' l'incredibile traguardo raggiunto da Lukaku grazie alla doppietta al Benevento, che gli permette di entrare in un club esclusivo a 27 anni e 262 giorni. Nel dettaglio, dopo tre stagioni e mezza all'Anderlecht (in Belgio, quindi non conteggiate) da 33 gol in 73 partite, Lukaku ha giocato in Premier e Serie A