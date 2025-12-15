 Top 5 campionati d'Europa, squadre delle città più piccole: Lens 1^ in Ligue 1 | Sky Sport
Miracolo Lens, 1^ in Ligue 1 con la città più piccola dei top campionati d'Europa

Il Lens di Florian Thauvin è primo nel campionato francese da qualche giornata. Un risultato clamoroso, con la concorrenza dei campioni d'Europa in carica del Paris Saint Germain e di altre squadre ambiziose e forti come il Marsiglia di De Zerbi, il Monaco e il Lille. Il primato diventa ancor più eccezionale se si considera il fatto che Lens è la città più piccola tra quelle che hanno una squadra nelle prime cinque leghe europee. Di seguito la top 15, con anche sei italiane incluse

GLI HIGHLIGHTS DI LIGUE 1

