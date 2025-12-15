Miracolo Lens, 1^ in Ligue 1 con la città più piccola dei top campionati d'Europa
Il Lens di Florian Thauvin è primo nel campionato francese da qualche giornata. Un risultato clamoroso, con la concorrenza dei campioni d'Europa in carica del Paris Saint Germain e di altre squadre ambiziose e forti come il Marsiglia di De Zerbi, il Monaco e il Lille. Il primato diventa ancor più eccezionale se si considera il fatto che Lens è la città più piccola tra quelle che hanno una squadra nelle prime cinque leghe europee. Di seguito la top 15, con anche sei italiane incluse
- Prima nel campionato francese con 37 punti e una striscia aperta di sei vittorie consecutive, la squadra allenata da Pierre Sage sta compiendo un vero miracolo. In estate sono stati ceduti alcuni pezzi pregiati come El Aynaoui (Roma) e Diouf (Inter): il Lens è appena la nona rosa per valore di mercato della Ligue1 (91 milioni) secondo i dati di Transfermarkt
- C'è anche un miracolo "geografico". Considerando i primi 5 campionati europei, il Lens è la squadra che proviene dalla città più piccola. Lens, per l'appunto, ha appena 34mila abitanti
- La squadra, con base nell'omonima città situata nella regione dell'Alta Francia e nel dipartimento del Passo di Calais, sta tenendo dietro il Paris Saint Germain (2° a 36 punti) e il Marsiglia (3° a 32 punti). Sulla carta, non ci sarebbe confronto:
- Parigi: 2,2 milioni di abitanti (valore rosa Psg 1,15 miliardi)
- Marsiglia: 870mila abitanti (valore rosa OM 397,55 milioni)
- Abitanti: 34mila
- Valore della rosa: 91 milioni di euro
- Abitanti: 36mila
- Costo della rosa: 157 milioni di euro
- Abitanti: 37mila
- Valore della rosa: 348 milioni di euro
- Abitanti: 37mila
- Costo della rosa: 148 milioni di euro
- Abitanti: 41mila
- Valore della rosa: 148 milioni di euro
- Abitanti: 50mila
- Valore della rosa: 55 milioni di euro
- Abitanti: 51mila
- Valore della rosa: 280 milioni di euro
- Abitanti: 57mila
- Valore della rosa: 66 milioni di euro
- Abitanti: 72mila
- Valore della rosa: 77 milioni
- Abitanti: 84mila
- Valore della rosa: 285 milioni di euro
- Abitanti: 88mila
- Valore della rosa: 226 milioni di euro
- Abitanti: 91mila
- Valore della rosa: 96 milioni di euro
- Abitanti: 95mila
- Valore della rosa: 75 milioni di euro
- Abitanti: 99mila
- Valore della rosa: 152 milioni di euro
- Abitanti: 100mila
- Valore della rosa: 155 milioni di euro