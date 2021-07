Tutto è pronto per Argentina-Brasile, finalissima della Copa America in programma nella notte tra sabato e domenica (diretta alle 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football). È caccia al trofeo e pure al titolo di capocannoniere: applausi per Gianluca Lapadula, bomber del Perù che sale sul podio in attesa dell'ultimo match. Ecco i migliori marcatori del torneo partendo da chi ha segnato almeno due reti

