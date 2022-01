Mane 'salva' il Senegal, Boufal lancia il Marocco

Gruppo B

SENEGAL-ZIMBABWE 1-0

97' rig. Mane



Nonostante il focoloaio di Covid ne abbia decimato la rosa (assente tra gli altri il napoletano Kalidou Koulibaly), il Senegal si presenta al match con lo Zimbabwe forte degli 'italiani' Mbaye (Bologna), Ballo Touré (Milan), Keita Balde (Sampdoria) e soprattutto spinto dalla qualità offensiva della stella del Liverpool, Sadio Mane. Tuttavia lo Zimbabwe prova a fare lo sgambetto alla squadra di Cissé anche se per tutta la prima parte soffre le iniziative del Senegal. La gara vive sul filo dell'equilibrio complice un po' di superficialità dei vice campioni in carica ma soprattutto per effetto della gara concreta e di grande coraggio dello Zimbabwe. Il Senegal non ha soluzioni offensive in panchina e fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta. E proprio quando lo Zimbabwe sembrava avesse fatto il colpaccio, una deviazione con un braccio di Madzongwe induce l'arbitro a decretare il rigore. E' il 93' e passano altri 4' prima della battuta di Mane che non sbaglia e regala i primi tre punti in questa Coppa d'Africa al Senegal.

GUINEA-MALAWI 1-0

35' Sylla



Combattuta anche l'altra gara del gruppo B. Anche il Malawi è in emergenza per il Covid, 11 giocatori titolari e solo 4 in panchina tra cui un portiere. Tuttavia la Guinea parte in sordina e la nazionale di Marinica prova ad approfittarne senza, però, riuscire a portarsi in vantaggio. La Guinea, però, ha maggiore qualità e sfiora il gol dell'1-0 con un colpo di testa di Conté che centra il palo al 24'. La gara prosegue con una trama già prevista: Malawi sotto la linea della palla pronto a sfruttare ogni spazio lasciato e Guinea in costante proiezione offensiva. Ed è così che al 36' si sblocca il risultato: José Kanté protegge un buon pallone in area e lo serve a Sylla che si inserisce alla perfezione e senza grossi problemi batte Kakhobwe. Nella ripresa, il Malawi ci prova con coraggio ma la qualità offensiva della squadra di Marinica lascia a desiderare. Vince la Guinea che va in testa con il Senegal nel gruppo B