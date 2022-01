Episodio surreale nel finale del match della fase a gironi di Coppa d'Africa tra Tunisia e Mali: l'arbitro zambiano Janny Sikazwe fischia la fine quando il cronometro segna 85:06. Le proteste della Tunisia (che era sotto 1-0) lo convincono a riprendere il gioco ma il triplice fischio definitivo arriva ancora in anticipo, a 17 secondi dal 90°. Tunisini increduli e inferociti, la federazione farà ricorso Condividi

E' destinata a fare il giro del mondo la "follia" dell'arbitro zambiano Janny Sikazwe, designato per il match Tunisia-Mali (gruppo F della fase a gironi della Coppa d'Africa 2022 in corso in Camerun). La sfida è terminata con la vittoria del Mali, che sblocca il risultato su rigore con Ibrahima Kone al 48' e conserva il vantaggio grazie alla parata di Ibrahim Mounkoro che al 77' ipnotizza Wahbi Khazri dal dischetto.

L'arbitro fischia la fine in anticipo... per due volte Sul risultato di 1-0 per il Mali, quando il cronometro segna 85:06 l'arbitro stupisce tutti decretando la fine. Il suo triplice fischio lascia tutti perplessi, ma le proteste dalla panchina della Tunisia (e il probabile richiamo dal Var) convincono il direttore di gara a far proseguire il gioco. La Tunisia può quindi giocarsi le sue chance per riagguantare il pareggio e un fallo del maliano El Bilal Toure all'88' sembra proprio riaprire il match in vista del consistente recupero previsto. Invece, con 17 secondi di anticipo rispetto allo scoccare del 90°, l'arbitro torna a fischiare, questa volta definitivamente, tra le proteste della panchina tunisina. I tifosi maliani, al contrario, si scatenano in una festa manifestando gratitudine per la gentile concessione. Difficile pensare che Janny Sikazwe possa continuare a fischiare in Camerun. Ancora meno in Tunisia.

