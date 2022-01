Marocco ok, Senegal fermato. Si mette male per il Ghana

leggi anche

Camerun agli ottavi di finale, bene Burkina Faso

Per le otto squadre scese in campo questo venerdì era la seconda uscita in questa Coppa d'Africa 2021. Il Marocco, dopo la vittoria all'esordio, ha confermato l'ottimo stato di forma anche contro le Isole Comore, battute 2-0. Vince anche il Malawi, che dopo la sconfitta all'esordio vince contro lo Zimbabwe (2-1) si lascia ancora qualche speranza di staccare il pass per gli ottavi. Solo pari, invece, tra due delle nazionali più attese di questa Coppa d'Africa: il Senegal (privo di Koulibaly, ancora positivo al Covid-19) è stato fermato sullo 0-0 dalla Guinea, mentre il Ghana è stato ripreso a fine partita dal Gabon, con tanto di rissa finale, dopo che Allevinah aveva segnato il gol del pari in un'azione in cui - secondo i giocatori ghanesi - avrebbe dovuto rendere il pallone agli avversari. Pochi minuti prima, infatti, il Ghana aveva fermato il gioco per permettere ai medici del Gabon di intervenire per soccorrere un giocatore a terra. Per i ghanesi è altissimo il rischio eliminazione.