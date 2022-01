Camerun agli ottavi di finale, bene Burkina Faso

I padroni di casa superano in rimonta l'Etiopia e sono la prima nazionale qualificata per gli ottavi di finale della competizione: determinanti le doppiette di Toko Ekambi e Aboubakar. Al secondo posto Burkina Faso che batte 1-0 Capo Verde e l'aggancia a quota 3 punti

Ammoniti: Hongla (C), Choupo-Moting (C), Dagnachew (E), Onana (C)

4′ Hotessa (E), 8′ e 68′ Toko Ekambi (C), 53′ e 55′ Aboubakar (C)

Ammoniti : D.Tavares (C), Touré (B), Fortes (C)

Camerun, ancora una rimonta

Il Camerun è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Merito della seconda vittoria in rimonta ottenuta dalla nazionale di Toni Conceição nella competizione: nel 4-1 sull'Etiopia sono decisive le doppiette di Aboubakar e Toko Ekambi. Dopo cinque minuti la partita si mette in salita per i padroni di casa, con Hotessa bravo a spedire in rete l'assist da destra di Gebremichael. All'8' arriva però il pareggio, con Toko Ekambi bravo a staccare in anticipo su tutti e battere Shanko di testa. Il futuro interista Onana evita il bis etiope opponendosi a Gebremichael, poi nel finale di frazione Toko Ekambi coglie in pieno l'incrocio dei pali con un altro colpo di testa. La svolta arriva all'inizio del secondo tempo: Aboubakar, capitano del Camerun, segna prima di testa su cross di Fai e poi indirizza in rete l'invito di Ngamaleu. 3-1 al 55'. Toko Ekambi chiude i giochi al 67' per il poker.

Allo stadio Paul Biya di Yaoundé invece il Burkina Faso conquista tre punti fondamentali per agganciare Capo Verde al secondo posto: a decidere la partita è la rete di Hassane Bandé nel finale del primo tempo. Burkina Faso che legittima la vittoria proprio nella prima parte di gara, con occasioni in serie: ci provano Sangaré, Bandé e A. Tapsoba mentre al 16' Kabore reclama un calcio di rigore ma non viene accontentato. Dopo la parata di Koffi sul tentativo del capoverdiano Tavares, al 39' arriva il vantaggio: Kaboré crossa e trova Bandé che di petto firma lo 0-1. Nel secondo tempo la reazione di Capo Verde è nel colpo di testa di Stopira e nel tiro di Rodrigues. Nel finale il Burkina Faso sfiora addirittura il bis con Touré.