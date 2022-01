È successo di tutto in Camerun-Comore, gara degli ottavi della Coppa d'Africa. La Nazionale di Younes Zerdouk è arrivata in ritardo allo stadio e ha dovuto far giocare un terzino in porta (con tanto di nastro adesivo a modificare il numero) perché i suoi 3 portieri erano tra i 12 positivi al Covid (tranne Ali Ahamada, tornato negativo nelle ultime ore ma impossibilitato a giocare per le ultime direttive). L'espulsione dopo 7 minuti ha complicato ulteriormente i piani e alla fine si è qualificato il Camerun!