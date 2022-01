La confusione in campo, la confusione fuori. Non sarà ricordata certamente come una partita normale purtroppo quella disputata a Youande tra Camerun e Comore, valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Mentre la Nazionale di Zerdouk affrontava una serie di avversità contro gli avversari camerunensi, fuori una folla di tifosi si accalcava all'ingresso dello Stade d'Olembe. Impianto da 60 mila posti, l'accesso era riservato all'80% dei sostenitori a causa delle misure anti-Covid ma più di quelli regolarmente in possesso del biglietto si sono presentati ai cancelli per cercare di assistere all'incontro. A un certo punto le protezioni non hanno retto e si è creata una calca che, secondo le prime stime ufficiali riportate da Sky Sports, avrebbe causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 40 circa, alcune delle quali in gravi condizioni come affermato da un'infermiera dell'ospedale Messassi. "Le vittime potrebbero essere di più" avrebbe invece spiegato Naseri Paul Biya, governatore della regione centrale del Camerun. Il bollettino non è ancora definitivo.