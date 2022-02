È stato uno dei giocatori della Coppa d'Africa di cui più si è parlato, ma non per le caratteristiche tecniche o per i numeri visti in campo. Partiamo dal nome: Chaker Alhadhur, comoriano classe 1991 che ha preso parte alla Coppa d'Africa con la sua nazionale. Di professione fa il terzino destro, ma in occasione dell'ottavo di finale di Coppa (un risultato peraltro raggiunto per la prima volta nella storia delle Isole Comore) si è infilato i guanti ed è andato in porta, in quanto la propria nazionale aveva tutti e tre i portieri indisponibili. Non solo: non disponendo di una maglia ufficiale personale da portiere, la federazione comoriana ha usato quella di Moyadh Ousseni, il terzo portiere, modificando il suo numero (il 16) con quello di Alhadhur (il 3), con una soluzione last minute e low cost: lo scotch. Quella maglia, le cui foto hanno fatto il giro del mondo sui social, è entrata per sempre nella storia del calciatore comoriano, che però ha deciso di non incorniciarla ma di venderla all'asta. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter: "Ho avuto la possibilità di vivere un momento eccezionale ed era importante per me che questa esperienza potesse giovare a cause che mi stanno a cuore, per questo ho messo all'asta la mia maglia da portiere delle Comore 'nastrata sulla schiena' indossata agli ottavi di finale". In risposta al tweet con l'annuncio, Alhadhur ha specificato che l'intero ricavato dalla vendita della maglia sarà devoluto a quattro associazioni di beneficenza.