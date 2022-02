L'amarezza per il calcio di rigore fallito dopo appena sette minuti di gioco si è trasformata nella gioia più grande per il successo del suo Senegal in Coppa d'Africa, arrivato dopo il penalty decisivo da lui stesso realizzato che ha dato il via alla festa per il trionfo ai calci di rigore contro l’Egitto (0-0 dopo 120’). Sadio Mané, attaccante del Liverpool, ha voluto immortalare - con un video pubblicato successivamente sui propri social - l’incredibile festa popolare scoppiata tra le vie di Dakar: popolo senegalese in delirio per il primo storico trionfo nella competizione della propria nazionale, mentre i calciatori a bordo di un bus scoperto sfilavano per le vie della città esibendo orgogliosamente il trofeo conquistato.