Al minuto numero sette della finale di Coppa d'Africa tra Senegal ed Egitto, il portiere egiziano Gabaski ha parato un calcio di rigore a Sadio Mané, tenendo la partita sullo 0-0. Il fatto curioso, però, non è tanto la sua parata (peraltro Gabaski già nella semifinale contro il Camerun aveva messo in mostra le sue doti da pararigori), quanto ciò che è successo pochi istanti prima che Mané battesse il calcio di rigore. Mohamed Salah, infatti, si è avvicinato al suo portiere, dicendogli dove Mané avrebbe calciato: Salah infatti conosce Mané, giocando insieme a lui al Liverpool, e sapendo come il suo compagno di squadra nei Reds batte i calci di rigore, ha voluto suggerire al proprio portiere come comportarsi. Consapevole di quanto stesse succedendo, Mané è intervenuto nel tentativo di confondere e destabilizzare Gabaski, dicendogli che avrebbe tirato alla sua sinistra. Il portiere egiziano, però, si è fidato del suo connazionale e si è buttato verso destra: Mané ha tirato con potenza, da quella parte ma senza angolare troppo, e Gabaski ha così parato il suo tiro. Ancora oggi il portiere egiziano si è confermato pararigori. Stavolta, con i consigli di Salah, si può dire che il compito sia stato meno difficile.