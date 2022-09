La Coppa d'Africa 2025 non verrà più disputata in Guinea. La decisione, secondo quanto riferito dall'Ansa, è stata comunicata da Patrice Motsepe, presidente della CAF, la federazione calcistica africana. Nel Paese sarebbero molto in ritardo i lavori per la costruzione delle infrastrutture che avrebbero dovuto ospitare il torneo, ragion per cui Motsepe ha riaperto anche il bando per la riassegnazione della competizione. La comunicazione è avvenuta proprio a Conakry, capitale della Guinea. L'ultima edizione della Coppa d'Africa è stata giocata lo scorso inverno, con la prima storica vittoria del Senegal in finale sull'Egitto. La prossima è invece in programma nel 2023 in Costa d'Avorio, dal 23 giugno al 23 luglio.