Coppa d'Africa 2024, Nigeria prima finalista

Nigeria in finale di Coppa d'Africa. Le Super Eagles staccano il biglietto per l'ultimo atto battendo ai rigori (5-3) il Sudafrica nella semifinale disputata a Bouake'. L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, in dubbio alla vigilia, è stato tra i protagonisti del match. Si è procurato il rigore che, al 67 , Troost-Ekong realizza sbloccando il risultato e portando in vantaggio i nigeriani. E' sempre Osimhen, all'85mo a dare l'illusione del gol partita, il centravanti azzurro realizza il 2-0, ma la rete viene annullata dopo l'intervento del Var. Il Sudafrica, sempre su rigore, pareggia con Mokoena. Si va ai supplementari e il Sudafrica resta in dieci per l'espulsione di Kekana. Inevitabili i rigori che premiano la selezione di Peseiro che ha tolto dal campo un contrariato Osimhen al decimo minuto del primo tempo supplementare. Dalle 21 italiane è in corso la seconda semifinale tra Costa d'Avorio e Congo.