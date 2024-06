Deschamps recupera sia Rabiot che Theo Hernandez che saranno regolarmente in campo. Thuram terminale offensivo con alle spalle Dembelé, Griezmann e Mbappé. Rangnick orientato a far giocare Gregoritsch come punta centrale e non Arnautovic. Gioca Sabitzer da trequartista. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

C'è grande attesa per il debutto della Francia a Euro 2024. La squadra di Didier Deschamps è tra le favorite per la vittoria finale ma affronta una sfida non semplice contro l'Austria. Il Ct Rangnick punta sul collettivo e sembra aver preferito Gregoritsch ad Arnautovic come terminale offensivo per questa prima sfida. Deschamps, invece, recupera sia Rabiot che Theo Hernandez, reduci da problemi fisici negli ultimi giorni. Recuperato anche Tchouameni che però inizierà dalla panchina. La Fracia potrà contare su un attacco super con Thuram punta centrale e Dembelé, Griezmann e Mbappé a supporto. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD