Spagna-Croazia, le probabili formazioni: Laporte ancora out, gioca Nacho

Occhi degli Azzurri puntati anche sul confronto tra Spagna e Croazia avversarie dell'Italia nel gruppo B. Si affrontano due tra le squadre con maggior talento in Europa. Da una parte la Nazionale di De La Fuente è in un momento di ricostruzione e dall'altra quella di Dalic che sta vivendo, anch'essa, una fase di ricambio generazionale. Tuttavia ci saranno in campo tutti i migliori. Per la Spagna occhi puntati sui giovani Pedrì e Yamal ma anche sull'esperto Morata. Unica preoccupazione per De la Fuente sono le condizioni di Laporte che non ha ancora smaltito i problemi muscolari accusati negli ultimi giorni. Per Dalic tanto, tantissimo talento specialmente a metà campo con la presenza di Modric e Kovacic, insieme a Brozovic e all'atalantino Pasalic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD.