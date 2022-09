Che fine hanno fatto i wonderkids di FIFA 13?

10/15 ©Ansa

SIEBE SCHRIJVERS

Valore iniziale: 61

Valore potenziale: 85

Addirittura un +24 per questo (al tempo) talentino belga uscito dal vivaio del Genk (quello di De Bruyne, Koulibaly, Courtois e Milinkovic-Savic, per intenderci). Attaccante rapido e bravo tecnicamente,. Oggi gioca ancora in Belgio (in foto è a destra in maglia blu)