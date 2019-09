A Milano sono stati svelati i tre finalisti che si contenderanno il FIFA The Best 2019: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia del Best FIFA Football Awards, in programma alla Scala di Milano lunedì 23 settembre. Non sarà l'unico premio in palio. Si premieranno, infatti, anche il miglior allenatore, il miglior portiere e il gol più bello (premio Puskas), sia del calcio maschile che di quello femminile

CALCIOMERCATO LIVE

DAL 20 SETTEMBRE DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP