56 anni, 38 stagioni in carriera e una storia infinita. Miura l'ha fatto ancora: dopo la firma, anche la prima presenza con l'Oliveirense, club della B portoghese. Il giapponese ex Genoa (era il lontano 1994) ritocca ulteriormente il proprio primato tra i giocatori più longevi di sempre. E nella top 10 non è l'unico ancora in attività…