Serata quasi da record per Paul Wanner, talento schierato nella ripresa da Nagelsmann a causa dell'emergenza nel Bayern Monaco. Il 16enne tedesco non è diventato l'esordiente più precoce di sempre nella Bundesliga per una manciata di giorni. Quali sono i baby più giovani al debutto in questa stagione nei top 5 campionati d'Europa? E i ragazzi da record nella storia di ogni torneo? Ecco la classifica (dati Transfermarkt)